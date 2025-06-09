The Guardian: к 2030 году Кабулу грозит полное исчезновение питьевой воды 

Кабул может столкнуться с полным истощением запасов питьевой воды уже к 2030 году. Об этом предупредила международная гуманитарная организация Mercy Corps в своем отчете, который имеется в распоряжении The Guardian.
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