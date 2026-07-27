С 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года в России пройдёт эксперимент по использованию платёжных карт «Мир» для предоставления отдельных мер социальной защиты нескольким категориям льготников.
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С 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года в России пройдёт эксперимент по использованию платёжных карт «Мир» для предоставления отдельных мер социальной защиты нескольким категориям льготников.
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