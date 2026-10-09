Черногория становится опасной для россиян

«С одной стороны, Подгорица пытается «выслужиться» перед Брюсселем, а с другой – расширить «обменный фонд» США», – так в экспертном сообществе объясняют задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его соратников.