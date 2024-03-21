Кадровый дефицит на Алтае спровоцировал у жителей желание получать больше денег

При этом ожидаемый заработок у мужчин без высшего образования растет более медленными темпами В Алтайском крае кадровый дефицит спровоцировал рост зарплатных ожиданий у специалистов массового найма, сообщает "Зарплата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии