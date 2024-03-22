Марочко: боевики «Азова» казнили троих в Червоной Диброве

Возле села Червоная Диброва была обнаружена группа украинских военных, идентифицированная как радикалы нацгруппы «Азов»*, казнившая троих человек, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.
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