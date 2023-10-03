В России начали лишать гражданства за экстремизм против соотечественников, по примеру Белоруссии

Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму в отношении русских.Бывший гражданин Украины, имевший у себя русский паспорт, был лишён российского гражданства за призывы экстремистского характера в собственных социальных сетях С июня 2020 года по февраль 2022 года.