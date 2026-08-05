Идеологическая мастерская. Кто и чему учит студентов в театральном ВУЗе?

Александр Конкин

Не могу понять в чем дикость? Да у нас в Правительстве и..., каждый 2-й враг России! Разве воры и коррупционеры у нас патриоты? Так чем нсс автор хотел удивить? Покажите мне хоть единый Закон не антинародный?