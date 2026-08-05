Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Идеологическая мастерская. Кто и чему учит студентов в театральном ВУЗе?

Идеологическая мастерская. Кто и чему учит студентов в театральном ВУЗе?

   Коррупционный скандал в ГИТИС высветил проблему, которая в долгосрочной перспективе может быть куда серьезнее обнаруженной финансовой махинации.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Подобные гнойники есть и во многих технических вузах Сибири.
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1 м.
Александр Конкин
Не могу понять в чем дикость? Да у нас в Правительстве и..., каждый 2-й враг России! Разве воры и коррупционеры у нас патриоты? Так чем нсс автор хотел удивить? Покажите мне хоть единый Закон не антинародный?
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1 м.
Владимир Елкин
Не удивительно, что скоморохи на телевидении потчуют нас дебильными передачами отнюдь не патриотического направления! Гниль начинается ещё в их ВУЗах!
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1 м.