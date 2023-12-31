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В России ответили на обвинение Шольца о перекрытии газового крана

В России ответили на обвинение Шольца о перекрытии газового крана

Запад и Германия сами перекрыли «газовый кран», а теперь обвиняют Россию. Так депутат Светлана Журова прокомментировала обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что РФ намеренно прекратила поставки газа.

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