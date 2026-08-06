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РБК СТИЛЬ

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Чек-ин: отель Paragraph Freedom Square c грузинскими сказками на ночь

Чек-ин: отель Paragraph Freedom Square c грузинскими сказками на ночь

Каждый вечер горничные Paragraph Freedom Square не только заботливо задвигают шторы и расправляют постель, но и оставляют у подушки карточку с новой историей о Грузии — стране, где даже прошлое звучит как сказка на ночь.

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