Бомбы в иконах: ФСБ раскрыла схему террористов по поставке в Россию взрывчатки и микросхем

ФСБ вместе с таможней вскрыла канал поставки в Россию взрывчатки.В Псковской области на границе с Латвией, в пункте пропуска "Убылинка" сотрудники ФСБ обратили внимание на въезжающий в Россию микроавтобус "Мерседес Спринтер" с прицепом, внутри которого были иконы.