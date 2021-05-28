Абсолютная победа Башара Асада

Башар Хафез аль-Асад, действующий президент Сирийской Арабской Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас, победил на президентских выборах, набрав 95,1% голосов.
Башар Хафез аль-Асад, действующий президент Сирийской Арабской Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас, победил на президентских выборах, набрав 95,1% голосов.
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