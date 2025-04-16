Гвардии младший сержант Смольянинов восстановил поврежденную линию связи в зоне СВО

Гвардии младший сержант Егор Смольянинов выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления на сложном участке фронта, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел российских позиций, повредив антенное устройство и ретранслятор.
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