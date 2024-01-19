Около 800 карабинеров задействованы в наблюдении за общественным порядком

С 12 по 18 января 2024 года 783 карабинера, включая 40 смешанных патрулей и 259 независимых патрулей, принимали участие в поддержании и обеспечении общественного порядка, охватывая в общей сложности 299 маршрутов.
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