«Известия»: В России не могут продать более 500 новых автомобилей 2022 года

Автодилеры в России не могут до сих пор не могут продать более 500 автомобилей 2022 года выпуска. По информации «Известий», европейских машин на складах около 170 единиц, китайских порядка 150, машин корейского производства – около 60.
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