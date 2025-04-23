Казахстанские ученые получат новый исследовательский ядерный реактор

В ближайшее время на базе казахстанского Института ядерной физики создадут научный кластер. Концепция его формирования предполагает строительство нового исследовательского атомного реактора, передает «24KZ».
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