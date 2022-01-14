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Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха

Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха

Москва, 14 января. Сушильные машины являются самым опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники, считает директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг.

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