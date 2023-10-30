Игрок "Факела" Квеквескири призвал "Спартак" молчать про качество поля

Полузащитник воронежского "Факела" Ираклий Квеквескири в комментарии Telegram-каналу "Футбольный Биги" призвал представителей московского "Спартака" не критиковать качество футбольного поля после матча 13-го тура Российской премьер-лиги.
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