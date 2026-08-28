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Новости Тамбова

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Соцфонд опубликовал график выплат пенсий и детских пособий в сентябре

Соцфонд опубликовал график выплат пенсий и детских пособий в сентябре

Отделение Социального фонда России по Тамбовской области 3 сентября начнёт сентябрьские выплаты. В этот день на банковские карты получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву, а также пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям.

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