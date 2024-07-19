Экс-игрок Андреев: против Дзюбы было реально тяжело играть

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев, ранее выступавший за команду на позиции защитника, назвал экс-форварда "Зенита" Артема Дзюбу самым неудобным нападающим, против которого ему приходилось играть.
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