Полицейские в Самарской области организовали для школьников правовой турнир

В Тольятти сотрудники по делам несовершеннолетних и руководитель правового отделения майор внутренней службы Наталья Кузнецова совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили гимназию № 38 Автозаводского района Тольятти, где провели для учащихся ежегодный правовой турнир.