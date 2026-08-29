Экс-теннисист Ольховский: Рублев получил уверенность в миксте

Знаменитый в прошлом теннисист Андрей Ольховский, победитель 20-ти турниров АТР и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный победитель «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.
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