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Газета.ру

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Экс-теннисист Ольховский: Рублев получил уверенность в миксте

Экс-теннисист Ольховский: Рублев получил уверенность в миксте

Знаменитый в прошлом теннисист Андрей Ольховский, победитель 20-ти турниров АТР и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный победитель «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.

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