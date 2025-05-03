Депутат Чепа связал приглашение ВСУ в Лондон 8 мая с интересами в Черном море

Власти Великобритании пригласили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне (1939 - 1945 годы) из-за своих интересов в Черном море.
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