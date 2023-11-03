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Еврейская мудрость: "В Новый год сбывается все, даже то, что в другие дни сбыть не удается!!"

Еврейская мудрость: "В Новый год сбывается все, даже то, что в другие дни сбыть не удается!!"

Выписка из читательского билета Светы К. из Иваново: Апрель 1991 года – Взята книга «Как выйти замуж за олигарха» Май 1994 года – «Как выйти замуж за миллионера» Август 1998 года – «Брак по расчету – тренд нашего времени» Сентябрь 2001 года – « Как удачно выйти замуж» Сентябрь 2004 года – «Как не остаться одной» Октябрь 2008 года – «Почему быть одной не так уж и плохо» Январь 2023 года – «100 доказательств того, что все мужики – козлы» Поляк и француз на пляже.

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