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Нижегородец собрал коллекцию из 153 футбольных арен по всему миру

Нижегородец собрал коллекцию из 153 футбольных арен по всему миру

В мире существует хобби, позволяющее коллекционировать не марки или монеты, а целые стадионы. Оно называется граундхоппингом — посещением футбольных матчей на разных аренах ради атмосферы и спортивного туризма.

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