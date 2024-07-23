Тарифы на тепло и электроэнергию могут подешеветь

Тепло и электричество, производимые Termoelectrica, могут стать дешевле. Национальное агентство по регулированию энергетики рассмотрит сегодня проект решения, которое снизит тариф на тепловую энергию с 2138 леев за гигакалорию, как сейчас, до 1824 леев/Гкал без учета НДС.