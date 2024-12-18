Мопеды в Евпатории

Преступать закон подростки начинают с первых метров поездки на мопеде, подаренном для развлечения. На заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения особо обсуждалась тема управления подростками транспортными средствами без водительских удостоверений.
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