Россия и украинский народ хотят достижения договоренности Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что те, кто выступает против заключения мирного соглашения по Украине, не смогут долго удерживаться на своих позициях.
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