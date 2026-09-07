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Пронедра

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С 1 октября камеры автоматически выпишут штраф за отсутствие ОСАГО

С 1 октября камеры автоматически выпишут штраф за отсутствие ОСАГО

С 1 октября в России начнут автоматически проверять ОСАГО по камерам. Что грозит водителям без полиса, как будут выписывать штрафы и что важно знать.

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