«Ничего страшного не произошло»: Навка высказалась о неудачном прокате Валиевой в Казани

Чемпионка уверена, что расстраиваться не нужно Татьяна Навка Фото: скрин из видео Олимпийская чемпионка танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала четвертое место фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.