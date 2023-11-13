«Ничего страшного не произошло»: Навка высказалась о неудачном прокате Валиевой в Казани

Чемпионка уверена, что расстраиваться не нужно Татьяна Навка Фото: скрин из видео Олимпийская чемпионка танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала четвертое место фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.
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