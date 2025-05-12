Заставил унижаться, делать ему массаж: первые показания из суда против Diddy

Ранее всплывало жуткое видео, как еще в 2016 году рэпер P.Diddy избивал свою девушку Кэсси в отеле. В этот понедельник начались слушания по делу артиста, где вскрылись новые жуткие подробности издевательств над певицей.
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