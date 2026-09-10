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МИД Британии сообщил об осведомленности о задержании агента СБУ в Москве

МИД Британии сообщил об осведомленности о задержании агента СБУ в Москве

Британский МИД подтвердил, что осведомлен о задержании бывшего охранника посольства Великобритании в Москве.

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