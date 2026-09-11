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Царьград

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Институт РАН опроверг скрытие властями данных о НЛО

Институт РАН опроверг скрытие властями данных о НЛО

12 сентября Владислава Ананьева из Института космических исследований РАН заявила, что не верит в теории заговора о сокрытии данных о НЛО.

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