Исследование обнаружило наличие стойких белков SARS-CoV-2 у людей с длительными симптомами COVID-19

Введение Недавнее исследование, проведенное в Бригамской и женской больнице, связанной с Гарвардским университетом, выявило наличие стойких белков SARS-CoV-2 в крови у значительной части людей с длительными симптомами COVID-19.
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