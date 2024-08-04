Стерлинг – о Мокаеве: «Своими действиями он выстрелил себе в ногу, а теперь пытается исправить ситуацию за счет гордыни»

«Читаю множество комментариев, позорящих Мокаева, но стоит уточнить: – Ни один промоушен не хочет платить столько, сколько Мухаммад зарабатывает в UFC; – Мало у кого есть наилейгайший дивизион; – Своими действиями он выстрелил себе в ногу, а теперь пытается исправить ситуацию за счет гордыни», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.