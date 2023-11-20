"Я плачу от счастья": Украинцы бегут от мобилизации в Словакию

Украинская молодёжь так сильно хочет "защитить" родину, что. бежит от мобилизации куда глаза глядят. Так, например, два молодых мужчины перешли границу со Словакией и целовали деревья в местном лесу от счастья.
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