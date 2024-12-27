В 2024 году на Мосбирже дебютировали 75 эмитентов облигаций

В 2024 году на рынок облигаций Мосбиржи вышло рекордное количество новых эмитентов — 75, несмотря на конъюнктуру высоких ставок, рассказал «Ведомостям» директор по развитию первичного рынка облигаций площадки Дмитрий Таскин.
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