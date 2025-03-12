12 февраля 1917 года свершилась Февральская революция, в результате которой была свергнута русская монархия и установлена диктатура прозападного временного правительства, состоявшего в основном из адептов тоталитарной секты масонов.
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