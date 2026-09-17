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Повышение ставки ударит по долговым рынкам

Повышение ставки ударит по долговым рынкам

Повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США будет болезненным как для американского бюджета, так и для сильно закредитованных участников экономики.

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