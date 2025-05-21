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Сенатор Джабаров: визит Путина в Курскую область говорит о его внимании к региону

Сенатор Джабаров: визит Путина в Курскую область говорит о его внимании к региону

Визит президента России Владимира Путина говорит о его повышенном внимании к приграничному региону. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с News.

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