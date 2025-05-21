Сенатор Джабаров: визит Путина в Курскую область говорит о его внимании к региону

Визит президента России Владимира Путина говорит о его повышенном внимании к приграничному региону. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии