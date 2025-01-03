Трамп готовит на Украине новых «дебилов Макнамары»?

Сергей Монастырёв 3 января 2024 г. Дональд Трамп, конечно, человек-оркестр, человек-феерия. Стоило ему прийти к власти, как он уже создал рабочие места на митингах, обеспечил новостными поводами американские СМИ на месяц вперёд и в перспективе поможет заработать юристам, т.