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Тереза Йохауг: «Олимпийского золота не хватает в моей коллекции. Должна признаться, что последняя неделя была для меня пугающей»

14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг рассказала о своих целях на Олимпиаде в Пекине.

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