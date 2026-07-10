Trump Took Old Air Force One To Leave Turkey As Security Measure: White House Authored by Timothy Frudd via The Epoch Times, The White House said Thursday that President Donald Trump’s departure from the NATO summit in Turkey aboard the old Air Force One was a “distraction and misdirection” intended to address threats against him.
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