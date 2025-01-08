Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Да обсуждать они хоть сто лет могут,но Армения Восток,а не Запад!Армения "вильнула...
  • Eduard
    Конечно незаконна! Никто не имеет права ничьиденьгизамораживать по сомнительным обвинениям,Заморозка русских...
  • Eduard
    У Украины нет союзников,это просто шоу для наивных дураков!Зеленскому пришло...

Кредитно-банковская афёра: Как Центробанк уничтожил рынок ипотеки в России

Кредитно-банковская афёра: Как Центробанк уничтожил рынок ипотеки в России

Игры с повышением ключевой ставки от Центробанка, которые его глава Эльвира Набиуллина объясняет необходимостью успокоения экономики, привели к тому, что ипотека стала абсолютно недоступной для большинства граждан страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх