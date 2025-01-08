Кредитно-банковская афёра: Как Центробанк уничтожил рынок ипотеки в России

Игры с повышением ключевой ставки от Центробанка, которые его глава Эльвира Набиуллина объясняет необходимостью успокоения экономики, привели к тому, что ипотека стала абсолютно недоступной для большинства граждан страны.
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