Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 392 подписчика

Трамп: США намерены взимать сбор в 20% со всех грузов в Ормузском проливе

Трамп: США намерены взимать сбор в 20% со всех грузов в Ормузском проливе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен взять под контроль безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это 20% стоимости перевозимых грузов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии