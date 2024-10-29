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Серийный маньяк-педофил Бурцев скончался в пермской колонии

Серийный маньяк-педофил Бурцев скончался в пермской колонии

Мужчине удалось избежать смертельного приговора из-за введенного моратория на казнь.В соликамской колонии «Белый лебедь» от рака скончался ростовский серийный убийца-педофил Роман Бурцев.

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