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В Париже прошла акция против помощи Украине

В Париже прошла акция против помощи Украине

3 октября жители Парижа собрались в центре города для участия в демонстрации против оказания Украине финансовой помощи, а также за выход Франции из НАТО и Европейского союза.

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