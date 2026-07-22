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Царьград

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Мэр Шалабаев проверил улицы после ливня: вода ушла за час

Мэр Шалабаев проверил улицы после ливня: вода ушла за час

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл инспекцию городских улиц, пострадавших от мощного ливня, обрушившегося на областной центр днём 22 июля.

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