Памфилова призвала проголосовать на выборах президента России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после голосования на выборах президента РФ призвала россиян выделить время и проголосовать на выборах очно или дистанционно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии