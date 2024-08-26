Опасная встреча с диким бизоном: что делать?

<p>Вы столкнулись с диким бизоном? Он смотрит на вас. Знаете ли вы, что делать дальше?</p> <p>В октябре 2022 года Ребекка Кларк не ожидала опасной встречи с территориальным бизоном в штатном парке Капрок-Каньон.