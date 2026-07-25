Илон Маск сообщил о незаконном использовании терминалов Starlink российской армией

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал в интервью журналу The Economist, что часть терминалов спутниковой сети Starlink, изначально приобретённых на территории Украины, была нелегально переправлена на подконтрольные России территории.
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